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Интервью

СБУ разоблачила межрегиональную банду, незаконно переправлявшую граждан в страны ЕС

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 16:12
Фото: изъятые документы (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые документы (ssu.gov.ua)

Стоимость "пакета документов" для пересечения границы доходила до 3 тысяч евро

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили межрегиональную банду, которая незаконно переправляла граждан в страны Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили межрегиональную организованную группу, участники которой наладили незаконную переправку украинцев и иностранцев в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое жителей Черновцов и четверо жителей Киевской области организовали схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

"Злоумышленники через посредников подыскивали потенциальных клиентов, покупали бланки официальных отечественных и иностранных документов. Поддельные паспорта и другие выездные документы дельцы изготавливали в подпольных лабораториях на территории столичного региона. Стоимость "пакета документов" в зависимости от сложности достигала до трех тысяч евро", - говорится в сообщении.

По местам проживания злоумышленников правоохранители изъяли оборудование для изготовления фальшивых документов, клише для изготовления печатей и штампов, бланки, образцы документов и другие вещественные доказательства.

В настоящее время двум членам банды объявлено о подозрении, решается вопрос об объявлении о подозрении другим четырем участникам.

Фото: изъятые документы (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ блокировала нелегальные пассажирские перевозки из оккупированного Донбасса.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Черновицкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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