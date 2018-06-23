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СБУ блокировала нелегальные пассажирские перевозки с оккупированного Донбасса

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 15:43
Фото: СБУ (РБК-Украина)
Фото: СБУ (РБК-Украина)

Двое жителей Луганской области организовали перевозку пассажиров из оккупированного Луганска в Днепр

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали нелегальные пассажирские перевозки с оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальные пассажирские перевозки с временно оккупированных территорий нашего государства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое жителей Луганской области организовали автоперевозки пассажиров из временно оккупированного Луганска в Днепр и в обратном направлении, поездки осуществлялись раз в неделю.

"Для избежания пересечения линии разграничения маршрут пролегал через временно неподконтрольные государственными органами Украины пункты пропуска на границе с РФ. При этом в Украину автобус въезжал под видом рейсового перевозчика из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предупредила теракт в Харькове.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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