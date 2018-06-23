СБУ блокировала нелегальные пассажирские перевозки с оккупированного Донбасса

Двое жителей Луганской области организовали перевозку пассажиров из оккупированного Луганска в Днепр

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали нелегальные пассажирские перевозки с оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальные пассажирские перевозки с временно оккупированных территорий нашего государства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое жителей Луганской области организовали автоперевозки пассажиров из временно оккупированного Луганска в Днепр и в обратном направлении, поездки осуществлялись раз в неделю.

"Для избежания пересечения линии разграничения маршрут пролегал через временно неподконтрольные государственными органами Украины пункты пропуска на границе с РФ. При этом в Украину автобус въезжал под видом рейсового перевозчика из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предупредила теракт в Харькове.