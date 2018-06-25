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СБУ викрила міжрегіональну банду, яка незаконно переправляла громадян до країн ЄС

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 16:12
Фото: вилучені документи (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені документи (ssu.gov.ua)

Вартість "пакету документів" для перетину кордону сягала до 3 тисяч євро

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили міжрегіональну банду, яка незаконно переправляла громадян до країн Євросоюзу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили міжрегіональну організовану групи, учасники якої налагодили незаконне переправлення українців та іноземців до країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двоє мешканців Чернівців та четверо мешканців Київської області організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

"Зловмисники через посередників підшукували потенційних клієнтів, купували бланки офіційних вітчизняних та іноземних документів. Підроблені паспорти та інші виїзні документи ділки виготовляли у підпільних лабораторіях на території столичного регіону. Вартість "пакету документів" залежно від складності сягала до трьох тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

За місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення фальшивих документів, кліше для виготовлення печаток та штампів, бланки, зразки документів та інші речові докази.

Наразі двом членам банди оголошено про підозру, вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим чотирьом учасникам.

 

Фото: вилучені документи (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ блокувала нелегальні пасажирські перевезення з окупованого Донбасу.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Черновицкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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