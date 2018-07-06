СБУ разоблачила механизм получения взяток должностными лицами Госводагенства

Благодаря данной схеме чиновники с начала года могли получить почти 2 млн гривен взяток

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой разоблачили механизм получения взяток должностными лицами Государственного агентства водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, установлено, что чиновники ведомства и региональных водохозяйственных организаций требовали деньги с коммерсантов по согласованию индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды и выдачу разрешений на спецводопользование.

Фото: обыски СБУ

"Для прикрытия противоправной деятельности чиновники привлекали к сделке субъектов хозяйствования. По предварительным выводам, благодаря этой схеме только с начала года злоумышленники могли получить почти два миллиона гривен", - отмечают в ведомстве.

Сотрудники СБУ в ходе санкционированных следственных действий по месту жительства задержанных и других лиц, которые возможно имеют отношение к противоправному механизму, нашли документальные материалы, подтверждающие причастность к сделке ряда должностных лиц агентства.

В частности, задокументировано, что один из чиновников Госводагентства через представителя коммерческой структуры требовал 50 тысяч гривен. Правоохранители задержали чиновника и предпринимателя в Киеве во время получения очередной части неправомерной выгоды в размере 30 000 гривен.

"Сейчас чиновнику и коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей другим фигурантам уголовного производства", - проинформировали в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали на взятке в размере 30 тысяч гривен ведущего гидролога.