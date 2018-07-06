СБУ викрила механізм отримання хабарів посадовцями Держводагенства

Завдяки даній схемі посадовці з початку року могли отримати майже 2 млн гривень хабарів

Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрила механізм отримання хабарів посадовцями Державного агентства водних ресурсів. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, встановлено, що чиновники відомства та регіональних водогосподарських організацій вимагали гроші з комерсантів за погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та видачу дозволів на спецводокористування.

Фото: обшуки СБУ

"Для прикриття протиправної діяльності чиновники залучали до оборудки суб’єкти господарювання. За попередніми висновками, завдяки цій схемі тільки з початку року зловмисники могли отримати майже два мільйони гривень", - наголошують у відомстві.

Співробітники СБУ у ході санкціонованих слідчих дій за місцями проживання затриманих та інших осіб, що можливо мають відношення до протиправного механізму, знайшли документальні матеріали, які підтверджують причетність до оборудки низки посадових осіб агентства.

Зокрема, задокументовано, що один з посадовців Держводагентства через представника комерційної структури вимагав 50 тисяч гривень. Правоохоронці затримали чиновника та підприємця у Києві під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч гривень.

"Наразі чиновнику та комерсанту повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою іншим фігурантам кримінального провадження", - поінформували в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві поліцейські затримали на хабарі в розмірі 30 тисяч гривень ведучого гідролога.