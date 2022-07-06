СБУ разоблачила медицинские компании, которые срывали поставки в военные госпитали

По данным следствия, более 10 отечественных компаний, специализирующихся на поставках дорогостоящего медоборудования, в течение последнего года системно срывали обязательства. Они не поставляли оборудование и не осуществляли его обслуживание, как указано в договорах.

Выяснилось, что конечным бенефициаром данных предприятий является гражданин РФ. К преступной схеме также был причастен менеджмент среди граждан Украины.

Ущерб от такой противоправной деятельности составляет почти 13 млн гривен. Во время обысков на предприятиях были обнаружены печати, носители информации и документы.

Россиянину (заочно) и руководителю одной из компаний сообщено о подозрении. Сейчас следственные действия продолжаются.