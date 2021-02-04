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В Укргидроэнерго присвоили имущества на 32 млн гривен, - СБУ

Четверг 04 февраля 2021 15:43
В Укргидроэнерго присвоили имущества на 32 млн гривен, - СБУ
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение коммерсантами имущества ЗАО "Укргидроэнерго" более чем на 32 млн гривен. Сейчас продолжаются следственные действия для изъятия доказательств совершения уголовного правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, коммерсанты организовали работу по берегоукреплению реки для нужд Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. В конце прошлого года СБУ провела проверку исполнения условий договора и зафиксировала отсутствие на складах структуры необходимого количества материалов.

В Частности, там была нехватка щебня и камней, которые используют на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

В течении 2018-2019 годов специалисты Укргидроэнерго проводили работы на земельных участках, находящихся в собственности общества. Менеджмент Укргидроэнерго передал добытые материалы общим объемом почти 60 тысяч куб. м подрядчику - ООО Энергетически-дорожное строительство.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Черкассах хищение около млн гривен на строительство диспетчерской станции скорой помощи. Реальную стоимость и объемы соответствующих работ искусственно завысили.

Кроме того, СБУ обнаружила, что со стратегического предприятия систематически разворовывали авиационные комплектующие. Их продавали в страны западной Азии и бывшего СНГ.

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