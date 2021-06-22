СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области заблокировала масштабное изготовление контрфактной сельхозхимии. На подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ почти на 5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрфактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.
"Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитых веществам. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины",- рассказали правоохранители.
Силовики провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата. Во время которых обнаружили:
По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 5 млн гривен.
Как отмечают профильные эксперты, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.
Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 321 УК.
Фото: СБУ проводит обыски по местам изготовления и хранения фальсификата (ssu.gov.ua)