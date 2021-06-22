СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен

Установлено, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрфактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.

"Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитых веществам. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины",- рассказали правоохранители.

Силовики провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата. Во время которых обнаружили:

оборудование для производства фальсифицированных средств;

готовую контрфактную продукцию;

ядовитое сырье;

пресс-формы с логотипами иностранных фирм;

этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;

упаковочные материалы.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 5 млн гривен.

Как отмечают профильные эксперты, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 321 УК.

Фото: СБУ проводит обыски по местам изготовления и хранения фальсификата (ssu.gov.ua)