UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ разоблачила масштабную фальсификацию агрохимикатов мировых брендов почти на 5 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области заблокировала масштабное изготовление контрфактной сельхозхимии. На подпольных предприятиях выявлено более 50 тонн фальсификата и ядовитых веществ почти на 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких предприятий. Под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов они изготавливали контрфактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений.

"Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитых веществам. Фальсифицированные агрохимикаты они продавали фермерам по всей территории Украины",- рассказали правоохранители.

Силовики провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата. Во время которых обнаружили:

  • оборудование для производства фальсифицированных средств;
  • готовую контрфактную продукцию;
  • ядовитое сырье;
  • пресс-формы с логотипами иностранных фирм;
  • этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;
  • упаковочные материалы.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого составляет более 5 млн гривен.

Как отмечают профильные эксперты, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 321 УК.

Фото: СБУ проводит обыски по местам изготовления и хранения фальсификата (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украиныконтрабандахимикаты