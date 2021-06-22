СБУ викрила масштабну фальсифікацію агрохімікатів світових брендів майже на 5 млн гривень

Встановлено, що організували нелегальний бізнес керівники кількох підприємств. Під виглядом торгових марок відомих світових і українських брендів вони виготовляли контрафактні засоби для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин.

"Для виробництва зловмисники використовували хімічні сполуки, які за світовими стандартами належать до високонебезпечних отруйних речовин. Фальсифіковані агрохімікати вони продавали фермерам по всій території України", - розповіли правоохоронці.

Силовики провели у Харкові та області 14 обшуків за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату. Під час яких виявили:

обладнання для виробництва фальсифікованих засобів;

готову контрафактну продукцію;

отруйну сировину;

прес-форми з логотипами іноземних фірм;

етикетки із назвами препаратів та голографічним зображенням;

пакувальні матеріали.

За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 5 млн гривень.

Як зазначають профільні експерти, потрапляння такої партії неякісної продукції до аграріїв могло завдати суттєвої шкоди сільському господарству.

Наразі триває досудове слідство за ст. 321 ККУ.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату (ssu.gov.ua)