UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ разоблачила контрабанду для военного флота России

Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины предупредила незаконный экспорт украинских товаров военного назначения в Россию. Их хотели вывезти для военно-морского флота РФ под видом гражданской продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Конечным потребителем украинских агрегатов были предприятия военно-промышленного комплекса РФ, которые выполняли оборонные заказы в интересах военно-морского флота страны-агрессора. При этом указанные товары поставлялись конечному заказчику как продукция производства российского предприятия", - говорится в сообщении.

Известно, что товары были задержаны на таможенном посту "Запорожье". Вывезти их хотели по документам, которые содержали недостоверные сведения относительно его происхождения и конечной сферы использования.

В настоящее время в рамках уголовного производства, зарегистрированного по ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Фото: СБУ разоблачила контрабанду военного оборудования для флота РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ предотвратила незаконный вывоз авиационного оборудования военного назначения в одну из стран Ближнего Востока.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины контрабанда
Читайте также
В Украине блокировали канал поставки наркотиков в ОРДО. Прятали в детских товарах
В Одессе разоблачили контрабанду сигарет из ОАЭ на 3 млн гривен
СБУ пресекла контрабанду российских военных товаров в страны Африки
Прогноз погоды