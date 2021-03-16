UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ разоблачила в Киеве иностранцев, финансировавших террористов за рубежом

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии. Они занимались незаконными валютными переводами, в том числе в интересах международных террористических организаций.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, финансовые операции осуществлялись через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.

Члены группировки проводили транзакции в обход банков. В частности, они делали это в рамках системы "хавала".

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области. В частности, они изъяли:

  • более 3,9 млн гривен наличных;
  • банковские карты, которые использовали для незаконных операций;
  • "черную бухгалтерию" и другие материалы.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.

Фото: обыск у группировки, которая финансирует террористов (ssu.gov.ua)

Отметим, что "Хавала" - это система внебанковских валютных переводов. Ее активно используют члены террористических и других преступных группировок при "отмывании" доходов, которые они получили преступным путем, и финансировании терроризма.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили организованную группу во главе с действующим подполковником Службы безопасности Украины на вымогательстве 250 тысяч долларов. Группа потребовала плату за неразглашение деталей смерти народного депутата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности Украиныфинансы
Читайте также
Требовал 90 тысяч евро: сотрудника СБУ подозревают в похищении человека
Уязвима ли "Дія": ответы экспертов и разработчиков
Прогноз погоды