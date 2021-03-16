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СБУ викрила у Києві іноземців, що фінансували терористів за кордоном

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії. Вони займалися незаконними валютними переказами, у тому числі в інтересах міжнародних терористичних організацій.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними відомства, фінансові операції здійснювалися через систему, яка функціонує поза українського законодавства і контролю фінансового моніторингу.

Члени угруповання проводили транзакції в обхід банків. Зокрема, вони робили це в рамках системи "хавала".

Правоохоронці провели ряд обшуків у Києві та Одеській області. Зокрема, вони вилучили:

  • понад 3,9 млн гривень готівки;
  • банківські картки, які використовували для незаконних операцій;
  • "чорну бухгалтерію" та інші матеріали.

Організатору схеми вже повідомили про підозру. Зараз у справі триває досудове слідство.

Фото: обшук в угруповання, яка фінансує терористів (ssu.gov.ua)

Відзначимо, що "Хавала" - це система позабанківський валютних перекладів. Її активно використовують члени терористичних та інших злочинних угруповань при "відмиванні" доходів, які вони отримали злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів. Група зажадала плату за нерозголошення деталей смерті народного депутата.

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