СБУ викрила у Києві іноземців, що фінансували терористів за кордоном

Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії. Вони займалися незаконними валютними переказами, у тому числі в інтересах міжнародних терористичних організацій.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За даними відомства, фінансові операції здійснювалися через систему, яка функціонує поза українського законодавства і контролю фінансового моніторингу.
Члени угруповання проводили транзакції в обхід банків. Зокрема, вони робили це в рамках системи "хавала".
Правоохоронці провели ряд обшуків у Києві та Одеській області. Зокрема, вони вилучили:
Організатору схеми вже повідомили про підозру. Зараз у справі триває досудове слідство.
Фото: обшук в угруповання, яка фінансує терористів (ssu.gov.ua)
Відзначимо, що "Хавала" - це система позабанківський валютних перекладів. Її активно використовують члени терористичних та інших злочинних угруповань при "відмиванні" доходів, які вони отримали злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили організовану групу на чолі з чинним підполковником Служби безпеки України на вимаганні 250 тисяч доларів. Група зажадала плату за нерозголошення деталей смерті народного депутата.