UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ разоблачила интернет-агентов, которые пытались дискредитировать Крымскую платформу

Автор: Тиберий Юрик

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу интернет-агентуры спецслужб России. Они призывали к изменению границ госграницы, а также пытались дискредитировать Крымскую платформу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Указано, что несколько местных жителей призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ госграницы Украины.

"Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы, ее участников и результатов", - говорится в сообщении.

Для сокрытия своей "деятельности" интернет-агенты публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".

"Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР", - сообщили в СБУ.

Одному из организаторов группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Также по материалам СБУ осуждены двое агентов, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала ряд ячеек интернет-агентуры спецслужб России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияИнтернет