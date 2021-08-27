СБУ викрила інтернет-агентів, які намагались дискредитувати Кримську платформу

Вказано, що декілька місцевих жителів закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж держкордону України.

"Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації Кримської платформи, її учасників та результатів", - йдеться в повідомленні.

Для приховування своєї "діяльності" інтернет-агенти публікували свої дописи від імені "лідерів громадської думки".

"Інформацію для своїх "публікацій" вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР", - повідомили в СБУ.

Одному з організаторів групи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Також за матеріалами СБУ засуджено двох агентів, які виконували завдання своїх "кураторів" з території Дніпропетровської та Хмельницької областей.