RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ викрила інтернет-агентів, які намагались дискредитувати Кримську платформу

Автор: Тіберій Юрик

В Херсоні співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили групу інтернет-агентури спецслужб Росії. Вони закликали до зміни меж держкордону, а також намагались дискредитувати Кримську платформу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Вказано, що декілька місцевих жителів закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж держкордону України.

"Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації Кримської платформи, її учасників та результатів", - йдеться в повідомленні.

Для приховування своєї "діяльності" інтернет-агенти публікували свої дописи від імені "лідерів громадської думки".

"Інформацію для своїх "публікацій" вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР", - повідомили в СБУ.

Одному з організаторів групи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Також за матеріалами СБУ засуджено двох агентів, які виконували завдання своїх "кураторів" з території Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала низку осередків інтернет-агентури спецслужб Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяІнтернет