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СБУ викрила інспектора Галицької митниці на систематичних хабарях

Яворів, Середа 02 грудня 2020 03:15
СБУ викрила інспектора Галицької митниці на систематичних хабарях
Фото: затримання хабарника (СБУ)
Автор: Даша Харченко

Служба безпеки України затримала інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці за систематичне отримання хабаря від водіїв. За зміну він отримував понад 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Посадовець організував корупційну схему під час митного оформлення автомобілей. За фіксовану суму коштів зловмисник забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через митний кордон.

За одну зміну митник отримував від 60 тисяч гривень хабарів. На своїй посаді він пропрацював 1,5 місяця, пробувши 15 чергувань.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування справи про рекордний хабар у 5 млн доларів. Гроші призначалися керівництву антикорупційних органів за закриття справи екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. За версією слідства, хабар призначався для того, щоб Холодницький закрив справу Злочевського, якого підозрюють у причетності до розкрадання стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".

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