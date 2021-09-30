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СБУ разоблачила хищения на строительстве дорог в двух областях

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разоблачили и ликвидировали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт местных дорог в Херсонской и Черкасской областях. Злоумышленники нанесли государству ущерб в размере более 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В создании коррупционной схемы подозревают руководителей двух коммерческих структур. Следствие считает, что подрядчики заключили с представителями нескольких местных органов власти договоры на ремонт дорог, но выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением норм.

"Полученную "разницу" вывели в тень. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию", - отметили в СБУ.

Руководителям подрядных структур сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Сейчас правоохранители работают над привлечением к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Фото: в Черкасской и Херсонской областях разворовывали на ремонте дорог (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности УкраиныХерсонская областьЧеркасская областьХищение средств