RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили та ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт місцевих доріг у Херсонській та Черкаській областях. Зловмисники завдали державі збитків у розмірі понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У налагодженні корупційної схеми підозрюють керівників двох комерційних структур. Слідство вважає, що підрядники уклали з представниками декількох місцевих органів влади договори на ремонт доріг, але виконали відповідні роботи не в повному обсязі та з порушенням норм.

"Одержану "різницю" вивели у тінь. Для цього учасники оборудок вносили недостовірні відомості до звітної документації", - зазначили в СБУ.

Керівникам підрядних структур повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Наразі правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Фото: у Черкаській та Херсонській областях розкрадали на ремонті доріг (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниХерсонская областьЧеркасская областьРозкрадання коштів