СБУ разоблачила хищение 1 млн гривен на строительстве диспетчерской для скорой

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах хищение около миллиона гривен на строительстве диспетчерской станции для скорой помощи. Реальную стоимость и объемы соответствующих работ искусственно завысили.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, в 2019 году должностные лица одного из департаментов Черкасской ОГА заключили договор с представителями коммерческой структуры. Согласно ему, подрядчики должны были построить в областном центре диспетчерскую станцию для машин скорой помощи.

На реализацию этого проекта из областного бюджета выделили более 45 миллионов гривен.

Инициированные СБУ экспертизы показали, что коммерсанты при подготовке актов выполненных работ искусственно завысили реальную стоимость и объемы соответствующих работ. Полученную через противоправную схему "прибыль" вывели в тень.

"По предварительным оценкам, оборудка нанесла ущерб областному бюджету почти 1 миллион гривен", - информируют в СБУ.

Сейчас следователи сообщили руководителю коммерческой структуры о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Проверяется информация о причастности должностных лиц к противоправной деятельности.

Напомним, ранее в Луганской области разоблачили схему разворовывания бюджетных средств, выделенных на ремонты школ и больниц.

Как писало РБК-Украина, СБУ обнаружила, что со стратегического предприятия систематически разворовывали авиационные комплектующие. Их продавали в страны западной Азии и бывшего СНГ.