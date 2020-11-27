СБУ викрила розкрадання 1 млн гривень на будівництво диспетчерської для швидкої

Служба безпеки України викрила в Черкасах розкрадання близько мільйона гривень на будівництво диспетчерської станції для швидкої допомоги. Реальну вартість і обсяги відповідних робіт штучно завищили.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними попереднього слідства, в 2019 році посадові особи одного з департаментів Черкаської ОДА уклали договір з представниками комерційної структури. Згідно з ним, підрядники повинні були побудувати в обласному центрі диспетчерську станцію для машин швидкої допомоги.

На реалізацію цього проекту з обласного бюджету виділили понад 45 мільйонів гривень.

Ініційовані СБУ експертизи показали, що комерсанти при підготовці актів виконаних робіт штучно завищили реальну вартість і обсяги відповідних робіт. Отриманий через протиправну схему "прибуток" вивели в тінь.

"За попередніми оцінками, оборудка завдала шкоди обласному бюджету майже 1 мільйон гривень", - інформують у СБУ.

Зараз слідчі повідомили керівнику комерційної структури про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Перевіряється інформація про причетність посадових осіб до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше в Луганській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонти шкіл і лікарень.

Як писало РБК-Україна, СБУ виявила, що зі стратегічного підприємства систематично розкрадали авіаційні комплектуючі. Їх продавали в країни західної Азії і колишнього СНД.