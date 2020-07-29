СБУ разоблачила группу, которая занималась контрабандой лекарств из РФ и Азии

Служба безопасности Украины блокировала продажу контрабандных медпрепаратов сомнительного качества для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным спецслужбы, их получали из РФ и одной из стран Азии через международные почтовые сервисы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, незарегистрированные в Украине препараты участники группы из Киева и Харьковской области нелегально получали из РФ и одной из стран Западной Азии, в том числе через международные почтовые сервисы.

"Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли ее заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. При этом хранение и транспортировка препаратов осуществлялась без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов силовики изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на сумму свыше 3 миллиона гривен.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ заявила о задержании организаторов серии взрывов в Киеве.