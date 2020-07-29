СБУ викрила групу, що займалась контрабандою ліків із РФ та Азії

Служба безпеки України блокувала продаж контрабандних медпрепаратів сумнівної якості для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань в Україні. За даними спецслужби, їх отримували із РФ і однієї з країн Азії через міжнародні поштові сервіси.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми даними слідства, незареєстровані в нашій країні препарати учасники групи з Києва та Харківщини нелегально отримували з території РФ і однієї з країн Західної Азії, в тому числі через міжнародні поштові сервіси.

"Отриману продукцію зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли її замовникам кур'єрами та сервісами експрес-доставки. При цьому зберігання та транспортування препаратів здійснювалося без додержання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів силовики вилучили майже 2,5 тисячі пакувань медзасобів сумнівної якості на суму понад 3 мільйони гривень.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про затримання організаторів серії вибухів в Києві.