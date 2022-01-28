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СБУ разоблачила еще одного агента спецслужб России в Киеве

Автор: Иванна Шовкун

СБУ разоблачила дежурного агента Российской Федерации в Киеве. По данным следствия, его завербовали боевики, контролируемые Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что спецслужбы РФ украинца заметили, когда тот посещал родственников на Донбассе. Его завербовало так называемое "МГБ ДНР".

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих Украины, в том числе СБУ. Их также интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам. Их агент должен был передавать полученные сведения кураторам на территории ОРДЛО.

Сотрудники СБУ задержали агента. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Киеве задержан агент, который работал на РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, сотрудники СБУ задержали агента военной разведки Российской Федерации. Он планировал ряд терактов в Одессе.

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Служба безопасности УкраиныКиев