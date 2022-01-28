СБУ викрила ще одного агента спецслужб Росії у Києві

Встановлено, що спецслужби РФ українця помітили, коли той відвідував родичів на Донбасі. Його завербувало так зване "МДБ ДНР".

За завданням кураторів агент збирав інформацію про військовослужбовців України, зокрема СБУ. Їх також цікавили контррозвідувальні заходи щодо протидії російським спецслужбам. Їхній агент повинен був передавати отримані відомості кураторам на території ОРДЛО.

Співробітники СБУ затримали агента. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.