СБУ разоблачила двух россиян, которые хотели устроиться в Нацгвардию

Служба безопасности Украины разоблачила двух граждан Российской Федерации, которые пытались устроиться на службу в Национальную гвардию. Сейчас проверяется информация об их причастности к спецслужбам РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, во время заключения контракта на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины, у мужчин выявили наличие гражданства РФ, которое они сознательно пытались скрыть.

Двое россиян являются жителями Киева. Один из них бывший сотрудник Министерства внутренних дел, а другой является уроженцем России.

Установлено, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно анексованій территории АР Крым. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй - окончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в Украину.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии в государственной измене. Военнослужащий передал спецслужбам России сведения об оборонной сфере Украины.

Кроме того, в начале октября в суд передали дело генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого обвиняют в государственной измене.