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СБУ разоблачила двух коллаборантов из освобожденного сегодня Купянска

Фото: СБУ разоблачила двух коллаборантов Купянска (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила двух коллаборантов в недавно освобожденном Купянске Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"СБУ сообщила о подозрении двум гражданам, согласившимся на сотрудничество с РФ и добровольно занявших должности при оккупационной так называемой "временной военной администрации Харьковской области", - говорится в сообщении.

Так, 55-летний местный житель перешел на сторону врага вскоре после захвата Купянска российскими оккупационными войсками.

"Он добровольно вступил в должность руководителя ГП "Купянское лесное хозяйство" и предлагал другим работать в созданном захватчиками лесхозе", - рассказали в СБУ.

47-летняя местная жительница также добровольно перешла на сторону врага и согласилась на должность главного бухгалтера госпредприятия.

Оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории Украины, прикрываясь войсками РФ, которые бегут с занимаемых ранее позиций.

Им заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ зашли в Купянск Харьковской области и установили флаг Украины.

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Харьков