ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ разоблачила должностных лиц Торгово-промышленной палаты на незаконной легализации иностранцев

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 августа 2021 15:14
СБУ разоблачила должностных лиц Торгово-промышленной палаты на незаконной легализации иностранцев Фото: чиновники занимались незаконной легализацией иностранцев (ssu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Должностные лица Торгово-промышленной палаты Украины занимались легализацией иностранцев из стран так называемого "миграционного риска". За свои услуги чиновники требовали от 1 до 3 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что за денежное вознаграждение чиновники изготавливали фиктивные приглашения для въезда иностранцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, а также содействовали подготовке необходимых документов для их подачи в Минюст и Государственную миграционную службу Украины.

"В дальнейшем это послужило основанием для оформления документов на право пребывания в нашей стране, а также давало возможность беспрепятственно пересекать государственную границу Украины и выезжать в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Также должностные лица Торгово-промышленной палаты наладили схему оформления фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений и избрания меры пресечения.

Напомним, что СБУ заблокировала канал нелегальной миграции иностранцев и пресекли их незаконную легализацию на территории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно
DAILY
Ворота Черного моря. Почему Украина готовится воевать за остров Змеиный
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Ворота Черного моря. Почему Украина готовится воевать за остров Змеиный