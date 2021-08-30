СБУ разоблачила должностных лиц Торгово-промышленной палаты на незаконной легализации иностранцев

Должностные лица Торгово-промышленной палаты Украины занимались легализацией иностранцев из стран так называемого "миграционного риска". За свои услуги чиновники требовали от 1 до 3 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, что за денежное вознаграждение чиновники изготавливали фиктивные приглашения для въезда иностранцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, а также содействовали подготовке необходимых документов для их подачи в Минюст и Государственную миграционную службу Украины.

"В дальнейшем это послужило основанием для оформления документов на право пребывания в нашей стране, а также давало возможность беспрепятственно пересекать государственную границу Украины и выезжать в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Также должностные лица Торгово-промышленной палаты наладили схему оформления фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений и избрания меры пресечения.