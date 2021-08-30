СБУ викрила посадовців Торгово-промислової палати на незаконній легалізації іноземців

Посадові особи Торгово-промислової палати України займались легалізацією іноземців з держав так званого "міграційного ризику". За свої послуги чиновники вимагали від 1 до 3 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Повідомляється, що за грошову винагороду чиновники виготовляли фіктивні запрошення для в’їзду іноземців з країн Близького Сходу та Центральної Азії, а також сприяли в підготовці необхідних документів для їх подачі до Мін’юсту та Державної міграційної служби України..

"У подальшому це слугувало підставою для оформлення документів на право перебування в нашій державі, а також давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон України та виїжджати до країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

Також посадові особи Торгово-промислової палати налагодили схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрання міри запобіжного заходу.