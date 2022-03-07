UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

СБУ разоблачила агента ФСБ. Проводил информационные операции и притворялся ученым

Автор: Антон Федорцив

Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который продвигал в Украине идеи "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал СБУ.

Агент под псевдонимом "Гелен" занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения, собирал информацию об общественно-политической ситуации в Украине и проводил выгодные агрессору информационные операции. Правоохранители также назвали фамилию куратора агента – сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович.

Сам агент имел документы прикрытия на имя Шипулина Александра Владимировича. Он будто бы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований.

Украинская спецслужба установила московского координатора этого агента. Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич. В настоящее время с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Его взяли под стражу.

Напомним, что Луганская прокуратура начала расследование против полицейских-изменников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныФСБВторжение России в Украину