СБУ разоблачила 50-тысячную "армию ботов" в Харьковской области

Организатором ботофермы оказался житель Харьковской области. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.

По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых учетных записей в различных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы.

"Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

срыв национальной программы вакцинации;

оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;

дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленник обнаружили:

компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

GSM-шлюзы и SIM-банки;

5 тысяч SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Фото: обыски у злоумышленника (ssu.gov.ua)