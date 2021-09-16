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СБУ разоблачила 50-тысячную "армию ботов" в Харьковской области

Автор: Инна Собора

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации. За период работы создали почти 50 тысяч фейковых аккаунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организатором ботофермы оказался житель Харьковской области. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.

По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых учетных записей в различных социальных сетях.

Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы.

"Армия ботов" распространяла публикации и комментарии, направленные на:

  • срыв национальной программы вакцинации;
  • оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины;
  • дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту фактического проживания злоумышленник обнаружили:

  • компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
  • GSM-шлюзы и SIM-банки;
  • 5 тысяч SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Фото: обыски у злоумышленника (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности УкраиныХарьков