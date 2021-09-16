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СБУ викрила 50-тисячну "армію ботів" у Харківській області

Автор: Инна Собора

Служба безпеки України (СБУ) припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації. За період роботи створили майже 50 тисяч фейкових акаунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Організатором ботоферми виявився житель Харківської області. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації "липових" профілів у соцмережах.

За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

  • зрив національної програми вакцинації;
  • виправдання збройної агресії РФ на сході України;
  • дискредитацію української влади.

Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено:

  • комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;
  • GSM-шлюзи та SIM-банки;
  • 5 тисяч SIM-карток українських операторів зв’язку.

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

Фото: обшуки у зловмисника (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки УкраїниХарків