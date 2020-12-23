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СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины расследует возможные поставки титанового сырья производства Объединенной горно-химической компании в оккупированный Крым.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос "Главкома".

"Изложенные вами обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в рамках уголовного производства от 06.07.2020", - говорится в ответе СБУ.

Служба безопасности не раскрывает деталей расследования, ссылаясь на статью 222 Уголовного Кодекса "Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования".

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Как пишет "Главком", согласно данным системы слежения за судами АИС, ОГХК возобновило поставки ильменита в оккупированный Крым по контракту с Belanto. По информации СМИ, за соблюдением условий контракта и отправку груза отвечает заместитель главы правления Татьяна Гогенко.

В свою очередь, в ОГХК отрицают эту информацию. В государственной компании объяснили, что сбывают свою продукцию в Украину, а "дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя".

Ранее РБК-Украина также писало, что Фонд госимущества Украины, в управлении которого находится АО "Объединенная горно-химическая компания", считает безосновательными обвинения ОГХК в поставках продукции на территорию оккупированного Крыма. В ФГИУ указывают на попытки сорвать процедуру приватизации предприятия.

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