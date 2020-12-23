ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

СБУ розслідує поставки продукції ОГХК в окупований Крим

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України розслідує можливі поставки титанового сировини виробництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії в окупований Крим.

Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит "Главкому".

"Викладені вами обставини розслідуються слідчими органів безпеки в рамках кримінального провадження від 06.07.2020", - йдеться у відповіді СБУ.

Служба безпеки не розкриває деталей розслідування, посилаючись на статтю 222 Кримінального Кодексу "Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування".

Популярні новини

Як пише "Главком", згідно з даними системи спостереження за суднами АІС, ОГХК відновило постачання ільменіту в окупований Крим за контрактом з Belanto. За інформацією ЗМІ, за дотриманням умов контракту і відправку вантажу відповідає заступник голови правління Тетяна Гогенко.

Своєю чергою, в ОГХК заперечують цю інформацію. У державній компанії пояснили, що збувають свою продукцію в Україну, а "подальша логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця".

Раніше РБК-Україна також писало, що Фонд держмайна України, в управлінні якого перебуває АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", вважає безпідставними звинувачення ОГХК у поставках продукції на територію окупованої Криму. У ФДМУ вказують на спроби зірвати процедуру приватизації підприємства.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниОГХККрим