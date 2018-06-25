В СБУ рассказали, сколько украинских пленных удалось найти и вернуть на свободу

По словам Грицака, к пыткам пленных были причастны кадровые российские военные

В результате кропотливой работы разных структур удалось вернуть или найти 3 тыс. 224 украинских пленных. Об этом на совместном открытом брифинге о преступлениях Российской Федерации, а также ее оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины сообщил председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, передает корреспондент РБК-Украина.

"В результате кропотливой работы различных структур вместе нам удалось 3 тысячи 224 пленника вернуть или найти. С самого начала мы участвовали в освобождении наших пленных. Мы видели много ужасов: наших ребят порезанных и поломанных, с выкрученными пальцами рук", - рассказал Грицак.

По его словам, к этим пыткам были причастны кадровые российские военные.

"Я советую всем присутствующим просмотреть эти показания, чтобы понять, какой ужас пережили наши граждане", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация сознательно финансирует терроризм и участвует в пытках.