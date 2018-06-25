В СБУ розказали, скільки українських полонених вдалося знайти та повернути на волю

За словами Грицака, до катувань бранців були причетні кадрові російські військові

В результаті клопіткої роботи різних структур вдалось повернути або знайти 3 тис. 224 українських полонених. Про це на спільному відкритому брифінгу про злочини Російської Федерації, а також її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України повідомив голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.

"В результаті клопіткої роботи різних структур гуртом нам вдалось 3 тис. 224 бранця повернути або знайти. З самого початку ми брали участь в звільненні наших полонених. Ми бачили багато жахіть: наших хлопців порізаних та поламаних, з викрученими пальцями рук", - розказав Грицак.

За його словами, до цих катувань були причетні кадрові російські військові.

"Я раджу усім присутнім передивитись ці свідчення, щоб зрозуміти, який жах пережили наші громадяни", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація свідомо фінансує тероризм і бере участь в тортурах.