Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В СБУ розказали, скільки українських полонених вдалося знайти та повернути на волю

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 12:42
Фото: Василь Грицак (flickr.com/Security Service of Ukraine)
Фото: Василь Грицак (flickr.com/Security Service of Ukraine)

За словами Грицака, до катувань бранців були причетні кадрові російські військові

В результаті клопіткої роботи різних  структур вдалось повернути або знайти 3 тис. 224 українських полонених. Про це на спільному відкритому брифінгу про злочини Російської Федерації, а також її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України повідомив голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.

"В результаті клопіткої роботи різних  структур гуртом нам вдалось 3 тис. 224 бранця повернути або знайти. З самого початку ми брали участь в звільненні наших полонених. Ми бачили багато жахіть: наших хлопців порізаних та поламаних, з викрученими пальцями рук", - розказав Грицак.

За його словами, до цих катувань були причетні кадрові російські військові.

"Я раджу усім присутнім передивитись ці свідчення, щоб зрозуміти, який жах пережили наші громадяни", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація свідомо фінансує тероризм і бере участь в тортурах.

Грицак: РФ свідомо блокує переговори по звільненню заручників Росія свідомо фінансує тероризм, - Клімкін
Теги публікації: Служба безпеки України, Російська Федерація, пленные, Василий Грицак, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся