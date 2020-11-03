ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ГБР проводит обыски в таможенной службе

Украина, Вторник 03 ноября 2020 17:06
ГБР проводит обыски в таможенной службе
Фото: здание ГБР (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Следователи Госбюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины проводят обыски в управлениях таможенной службы. В службе отмечают изъятие материалов, не предусмотренных решением суда.

Об этом сообщает сайт Государственной таможенной службы.

Отмечается, что обыски проводятся на основании решения Печерской райсуда Киева по признакам злоупотребления служебным положением некоторыми работниками таможенных и налоговых органов в 2019-20 годах. Суд постановил провести обыски во всех территориальных органах таможенной службы.

Обыски на таможнях продолжаются, документы и информация изымаются. В таможенной службе подчеркивают, что следователи ГБР изымают и материалы, которые не были утверждены решением суда.

Все органы таможенной службы работают в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе в Кабинете министров согласовали кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Ранее Рябикин занимал должность гендиректора аэропорта "Борисполь".

Как сообщало РБК-Украина, 22 октября Кабмин сменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни был назначен Евгений Ентис.

Также в октябре государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика. Был назначен аудит работы управления.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика таможня

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь