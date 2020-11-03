ГБР проводит обыски в таможенной службе

Фото: здание ГБР (РБК-Украина)

Следователи Госбюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины проводят обыски в управлениях таможенной службы. В службе отмечают изъятие материалов, не предусмотренных решением суда.

Об этом сообщает сайт Государственной таможенной службы.

Отмечается, что обыски проводятся на основании решения Печерской райсуда Киева по признакам злоупотребления служебным положением некоторыми работниками таможенных и налоговых органов в 2019-20 годах. Суд постановил провести обыски во всех территориальных органах таможенной службы.

Обыски на таможнях продолжаются, документы и информация изымаются. В таможенной службе подчеркивают, что следователи ГБР изымают и материалы, которые не были утверждены решением суда.

Все органы таможенной службы работают в штатном режиме.

Напомним, на прошлой неделе в Кабинете министров согласовали кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Ранее Рябикин занимал должность гендиректора аэропорта "Борисполь".

Как сообщало РБК-Украина, 22 октября Кабмин сменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни был назначен Евгений Ентис.

Также в октябре государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика. Был назначен аудит работы управления.