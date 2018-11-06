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Грицак ожидает, что материалы по делу Гандзюк поступят в СБУ сегодня

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 15:07
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Грицак отметил, что фактически материалы по делу Гандзюк уже находятся в Киеве

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак ожидает, что материалы по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк поступят в СБУ сегодня, 6 ноября 2018 года. Об этом Грицак заявил в ходе выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Грицак, 31 июля 2018 года сразу после совершения нападения на Гандзюк в Херсоне местная полиция зарегистрировала уголовное производство, которое расследовало облуправления Нацполиции.

"С самого первого дня расследования этого производства СБУ принимала непосредственное участие в работе и в следственных действиях по поручению процессуального руководителя и следователей. Через неделю, 6 августа было зарегистрировано еще одно уголовное производство, которое предоставлено было для расследования в СБУ. Оно было зарегистрировано по статье 258, 15 и 115 УКУ именно в части заказчика", - сообщил Грицак.

Он также добавил, что недавно было принято решение об объединении указанных дел и сейчас СБУ ожидает материалы дела.

"Принято решение ГПУ о передаче материалов и объединении этих двух производств в одно. Фактически материалы уже находятся в Киеве, и я надеюсь, что сегодня мы их получим физически для продолжения дела", - сказал он.

Напомним, сегодня в Верховной раде Украины нардепы заслушали представителей правоохранительных органов относительно расследования дела Гандзюк.

В частности, в Раде выступил генпрокурор Юрий Луценко, который заявил, что дело до конца года передадут в суд.

В Раде также выступил глава Нацполиции Сергей Князев, который сообщил, что изначально организатор обещал заказчику 5 тыс. долларов за избиение Гандзюк, позже планы злоумышленников изменились и ее решили облить кислотой.

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