ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В СБУ розповіли, як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 14:00
В СБУ розповіли, як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей Що робити, якщо окупанти взяли у полон людину (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія надалі продовжує руйнувати українські міста та вмивати мирне населення. Також ворог бере у полон людей. Тому важливо знати, що робити у такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема, якщо ви побачили незаконне затримання окупантами українців, то слід одразу звернутися у спеціальний центр СБУ.

У центр з координації та пошуку незаконно затриманих українців можуть зателефонувати чи написати всі.

Якщо ви стали свідком затримання російськими військовими, звертайтеся:

  • Цілодобові лінії - +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01;
  • Електронна скринька - [email protected]

В СБУ розповіли, як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людейЩо робити, якщо на ваших очах окупанти взяли людину у полон (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила розмову окупанта про спробу "взяти" Київ.

Також ми писали, що українські військові за добу знешкодили 10 російських літаків.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"