СБУ рассекретила детали аварии на ЧАЭС

Фото: "Чернобыльское досье КГБ" (пресс-служба СБУ)

Как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986

Архив Службы безопасности Украины рассекретил детали строительства и аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Согласно архивным данным, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, отраслевой государственный архив ведомства и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В ней опубликованы документы, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы.

"Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты", - указано в сообщении.

Данное издание является продолжением серии документальных книг. Первая книга содержит 210 документов, ее опубликовали весной 2019 года.

Напомним, в июле прошлого года ЕС официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции.

Как писало РБК-Украина, летом 2019 года на промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

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Автор: Юлия Струк