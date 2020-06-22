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СБУ розсекретила деталі аварії на ЧАЕС

Новини » Політика     22.06.2020 - 11:44
СБУ розсекретила деталі аварії на ЧАЕС
Фото: "Чорнобильське досьє КДБ" (прес-служба СБУ)

Як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року 

Архів Служби безпеки України розсекретив деталі будівництва і аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Відповідно до архівних даних, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, галузевий державний архів відомства та Український інститут національної пам’яті презентували другу книгу збірника "Чорнобильське досьє КҐБ. Від будівництва до аварії". У ній опубліковано документи, які охоплюють період від початку 1970-х і до листопада 1986 року, тобто до введення в експлуатацію об'єкту "Укриття" ("Саркофаг") після катастрофи.

"Це видання містить 229 документів, більшість з яких опубліковано вперше. Як свідчать архівні справи, аварії на ЧАЕС траплялися і до квітня 1986 року, однак вони були приховані", - вказано у повідомленні.

Дане видання є продовженням серії документальних книг. Перша книга містить 210 документів, її опублікували навесні 2019 року.

Нагадаємо, у липні минулого року ЄС офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, збудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції.

Як писало РБК-Україна, влітку 2019 року на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС почав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Служба безпеки УкраїниЧАЭСЧорнобиль
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