СБУ рассекретила декларации руководства спецслужбы

Фото: глава СБУ Иван Баканов (РБК-Украина)

НАПК требовало отменить решение предыдущего главы СБУ о засекречивании деклараций

Служба безопасности Украины рассекретила декларации о доходах высшего руководства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Сообщается, что вопреки закону о предотвращении коррупции в 2016 году СБУ утвердила документ, который позволял руководству спецслужбы избегать финансового контроля со стороны НАПК. В связи с этим главе СБУ Ивану Баканову внесли предписание.

"Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт", - говорится в сообщении.

Отметим, в соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются актами президента, которые не являются гостайной, подают свои декларации в публичной части Реестра.

Напомним, ранее в 2016 году сообщалось, что электронные декларации сотрудников СБУ являются государственной тайной.

В 2017 году Окружной административный суд Киева не разрешил обнародовать декларации руководителей СБУ по иску "Центра противодействия коррупции. До этого вышло журналистское расследование об элитном автопарке сотрудников СБУ, несмотря на угрозы спецслужбы.