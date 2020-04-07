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СБУ розсекретила декларації керівництва спецслужби

Новини » Політика     07.04.2020 - 17:40
СБУ розсекретила декларації керівництва спецслужби
Фото: глава СБУ Іван Баканов (РБК-Україна)

НАЗК вимагало скасувати рішення попереднього глави СБУ про засекречування декларацій

Служба безпеки України розсекретила декларації про доходи вищого керівництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Повідомляється, що всупереч закону про запобігання корупції в 2016 році СБУ затвердила документ, який дозволяв керівництва спецслужби уникати фінансового контролю з боку НАЗК. У зв'язку з цим голові СБУ Івану Баканову внесли припис.

"На виконання розпорядження СБУ скасувала незаконний акт", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, згідно з вимогами законодавства, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються актами президента, що не є держтаємницею, подають свої декларації в публічній частині Реєстру.

Нагадаємо, раніше в 2016 році повідомлялося, що електронні декларації співробітників СБУ є державною таємницею.

У 2017 році Окружний адміністративний суд Києва не дозволив оприлюднити декларації керівників СБУ за позовом "Центру протидії корупції. До цього вийшло журналістське розслідування про елітний автопарк співробітників СБУ, незважаючи на погрози спецслужби.

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