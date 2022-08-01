СБУ розкрила плани росіян щодо "референдуму" у Херсонській області

Росія разом з колаборантами готувала так званий "референдум" у Херсонській області. Проте Служба безпеки розкрила плани окупантів та викрила організаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Кремль намагається "приєднати" південні регіони України до складу Росії та легітимізувати цей процес. Окупанти вже розробили концепцію з прив'язкою до дат.

Основну роль у проведенні "референдуму" віддали прокремлівському руху "Волонтери zа Росію". Учасники повинні зімітувати в регіоні підтримку окупантів місцевими жителями, а також створити постановочні сюжети для російських телеканалів.

СБУ зазначає, що жителі Херсонської області не підтримують плани Росії. Водночас колаборанти "доповідають" своїм російським кураторам, що українці проти "приєднання", чинять активний спротив та очікують звільнення.

Спецслужба встановила особи та місцеперебування зрадників та їх координаторів.