СБУ раскрыла масштабную схему уклонения от налогов в торговых центрах

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему уклонения от налогов в торговых центрах. По предварительным данным, за полтора года бюджет страны недополучил около 200 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили сотрудники СБУ, уклонение от налогов проводилось с помощью махинаций с кассовыми аппаратами. Специалисты настроили их таким образом, чтобы данные о части проводимых расчетов не отправлялись в Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ). При этом сведения о реальных объемах поступали на подконтрольные подозреваемым серверы в Украине и за рубежом.

"Модифицированные" кассовые аппараты были установлены в ряде торговых центров, которые продавали подакцизные товары, в том числе, алкоголь.

Правоохранители задокументировали несколько фактов покупки товаров и получение кассовых чеков, сведения о которых не поступали в ГНСУ. В ходе обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей изъято:

"модифицированные" кассовые аппараты;

поддельные фискальные документы;

компьютеры и другие материалы противоправной деятельности.

Начато уголовное дело по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к схеме по уклонению от налогов.

Фото: СБУ раскрыла масштабную схему уклонения от налогов (ssu.gov.ua)