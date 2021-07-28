СБУ раскрыла масштабную схему хищения бюджетных денег в зерновой госкорпорации

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла масштабную схему хищения бюджетных средств в "Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины". Ее организатору сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия, сотрудник госкомпании организовал коррупционную схему получения денег на продаже агропродукции. "Участники сделки незаконно вывезли 3,2 тысячи тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры", - отмечается в сообщении.

Схему хищения организовал бывший директор филиала ГПЗКУ. Он подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривен. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжает работу по установлению всех причастных к хищению.

Фото: СБУ разоблачила многомиллионную схему хищения бюджетных средств в госкомпании (ssu.gov.ua)