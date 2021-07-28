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СБУ розкрила масштабну схему розкрадання бюджетних грошей у зерновій держкорпорації

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Київ, Середа 28 липня 2021 18:49
СБУ розкрила масштабну схему розкрадання бюджетних грошей у зерновій держкорпорації Фото: СБУ викрила багатомільйонну схему розкрадання бюджетних коштів у держкомпанії (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) розкрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у "Державній продовольчій зерновій корпорації України". Її організатору повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, співробітник держкомпанії організував корупційну схему отримання грошей на продажу агропродукції. "Учасники угоди незаконно вивезли 3,2 тисячі тонн зернових з державного елеватора і реалізували їх через афілійовані структури", - наголошується в повідомленні.

Схему розкрадання організував колишній директор філії ДПЗКУ. Він підозрюється в розтраті майже 15 млн бюджетних гривень. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Слідство продовжує роботу по встановленню всіх причетних до розкрадання.

Фото: СБУ викрила багатомільйонну схему розкрадання бюджетних коштів у держкомпанії (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України розкрадання госкомпании
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