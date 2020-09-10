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СБУ раскрыла деятельность антиукраинских интернет-пропагандистов

Автор: РБК-Украина

Киберспециалисты СБУ пресекли деятельность двух мужчин, которые распространяли в интернете антиукраинские материалы. Обыски прошли в Полтаве и Одессе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Оба мужчины вели деятельность в запрещенных в Украине российских соцсетях.

В Полтаве был обнаружен бывший сотрудник правоохранительных органов, который публиковал материалы, оправдывающие агрессию России, а также призывающие к беспорядкам и смене государственного строя в 15 интернет-сообществах с общей аудиторией в 1,5 миллиона человек.

В Одессе проживает агитатор, который под придуманным именем в соцсетях поддерживал пророссийских боевиков и призывал к созданию в южных областях Украины организаций, подобных "Л/ДНР".

В ходе обысков у злоумышленников изъяли телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности. Расследование идет по ч.1 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Ранее СБУ пресекла канал легализации боевиков через выдачу им украинских загранпаспортов.

Также РБК-Украина писало, что СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в страны ЕС.

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