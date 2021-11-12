СБУ не пустила в украинское небо самолет нардепа Козака

Как говорится в пресс-релизе СБУ, самолет пытались вывести из-под украинских санкций. Для этого его бортовой номер сменили с Т7BRG на T7GIV.

"Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из одной страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработала совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.

Фото: на самолете Козака перебили номер (jetphotos.com)