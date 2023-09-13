Служба безпеки України проводить рейди для перевірки радіаційної безпеки через російські провокації щодо застосування "брудної бомби".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки були проведені по всій території України. Заходи були обумовлені регулярними погрозами з боку терористів щодо застосування "брудної бомби".
Зазначається, що в результаті відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не було виявлено.
"Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти Росії могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів", - додає СБУ.
Фото: СБУ проводить рейди по Україні через заяви Росії про "брудну бомбу" (ssu.gov.ua)
СБУ зосередила особливу увагу на моніторингу блокпостів у прифронтових й деокупованих районах, пунктів пропусків через кордон тощо. Також під час рейдів були відпрацьовані спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку терористичної Росії.
Фото: СБУ проводить рейди по Україні через заяви Росії про "брудну бомбу" (ssu.gov.ua)
"Брудна бомба" Шойгу
В жовтні 2022 року міністр оборони терористичної Росії Сергій Шойгу провів перемовини з колегами з Китаю та Індії, яким розповів про нібито підготовку Україною "провокацій" з використанням якоїсь "брудної бомби".
Слідом за Шойгу, через "брудну бомбу" почав пізніше скиглити й диктатор Володимир Путін. Він заявив, що Україну нібито перетворили на "полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю".
Зокрема тезу про радіологічну зброю неодноразово згадувала пропаганда терористів після інформації про передачу нашим воїнам "уранових снарядів".
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