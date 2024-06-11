СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: що треба знати

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як контрдиверсійні заходи свого часу проходили у Житомирській області. Як відзначали тоді у поліції, в рамках перевірок повістки не роздаються.

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