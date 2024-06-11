СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: що треба знати

Служба безпеки України (СБУ) проводить контррозвідувальні заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, а також в урядовому кварталі й прилеглих районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Метою контррозвідувальних заходів є перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів, у тому ж числі посилення безпеки мешканців Києва й осіб, щодо яких здійснюється охорона.
Під час заходів за участі представників Управління держохорони:
Фото: СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва (t.me/SBUkr)
У тому ж числі можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.
"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як контрдиверсійні заходи свого часу проходили у Житомирській області. Як відзначали тоді у поліції, в рамках перевірок повістки не роздаються.
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