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СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения

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Киев, Среда 07 июля 2021 15:41
СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения Фото: СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области с 6 по 9 июля будут проходить антитеррористические учения, которые будет проводить СБУ в рамках международных учений "Си Бриз-2021".

Об их проведении в областном управлении СБУ предупреждали заранее.

"Тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, состоятся в Белгород-Днестровском, Измаильском, Болградском районах и в городе Измаил Одесской области", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что цель учений - "отработка алгоритма действий субъектов борьбы с терроризмом с использованием возможностей сводного подразделения противодействия диверсиям Anti-Sabotage group, сформированного в рамках проведения контрдиверсійного компонента учений "Си Бриз-2021".

В ведомстве предупредили, что во время учений в отдельных районах области могут временно вводить особый режим, в частности, ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов. Также могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи, автомобили и тому подобное.

Напомним, в Одессе 28 июня с участием представителей около 30 стран-участников состоялась торжественная церемония открытия украинско-американских учений "Си бриз-2021" (Sea Breeze).

Учения продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, на островах Змеиный и Первомайский и в других районах Украины.

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